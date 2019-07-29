İran: Tankerin alıkonulması nükleer anlaşmasına aykırı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İngiltere'nin İran'ın petrol tankerine el koymasının ve petrol ihracatına müdahalesinin nükleer anlaşmasına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Viyana'da nükleer anlaşmaya bağlı ülkelerin temsilcilerinin katıldığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İngiltere'nin Cebelitarık'ta İran'ın petrol tankerine el koymasına ilişkin konuşan Arakçi, "İran'ın petrol taşıyan tankerinin alıkonulması veya petrol ihracatına ilişkin herhangi bir müdahale, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına aykırıdır" diye konuştu.

'ABD YAPTIRIMLARINDAN KAÇINMAK İÇİN PRATİK ÇÖZÜMLER GEREKİYOR'

Nükleer anlaşmasına ilişkin gelecek haftalarda bakanlar düzeyinde toplantı gerçekleştirileceğini ifade eden Arakçi, Avrupa Birliği ülkelerinin ABD yaptırımlardan kaçınmak için INSTEX adlı finansal sistemi kurduğunu hatırlatarak, ticaret, yatırım ve enerji alanlarında da buna benzer pratik bir oluşum geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.