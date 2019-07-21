İran: Tanker vakaları ihracatımızı etkilemedi

İran Petrol Bakanı Zangeneh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cebelitarık'ta İngilizlerin el koyduğu ham petrol yüklü İran tankerine değinerek, gelişmelerin henüz petrol ihracatlarını etkilemediğini söyledi.

İran Petrol Bakanı Bican Zangeneh geçtiğimiz haftalarda petrol tankerleriyle ilgili yaşanan gelişmelerin İran'ın petrol ihracatını henüz etkilemediğini söyledi.

Bakanlığın desteklediği Shana Petrol ve Enerji Bilgi Ağı'nda yayımlanan habere göre, halefleriyle yaptığı bir görüşmenin ardından basına konuşan bakan Zangeneh, petrol tankerlerinin ve petrol ihracatının İran'ın bazı sınırlamalarla karşılaştığı konular olduğunu ve bu yüzden hassas davranmaları gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İran bandıralı Grace 1 petrol tankeri 2.1 milyon varil petrol yüküyle birlikte Cebelitarık'ta alıkonulmuş, tankerin AB yaptırımlarına aykırı bir biçimde Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilmişti.

İranlı medya kaynakları, İngilizlerin ABD'nin talebiyle harekete geçtiğini düşünüyor.

Zangeneh, bu olayların petrol ihracatını etkilemediğini söyledi ve Petrol piyasasında İran'ın yerini hiçbir ülkenin alamayacağını vurguladı.