İran: Suudi halkının çıkarlarını korumaya hazırız, bunun için 450 milyar dolar istemiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘Suudi halkının çıkarlarını korumaya hazır olduklarını ve bunun için 450 milyar dolar istemediklerini' söyledi. Ruhani ABD’ye karşı müslümanları birlik olmaya çağırdı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’da düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin Suudi Arabistan’la silah anlaşmalarına göndermede bulunarak “Terörizme, saldırganlığa ve süper güçlere karşı Suudi halkının çıkarlarını koruma hazırız. Ve bunun için 450 milyar dolar istemiyoruz” dedi.

Ruhani dünya genelinde Müslümanlara “suçluların önüne kırmızı halılar sermek yerine” ABD’ye karşı birleşme çağrısında bulundu.

Devlet televizyonundan canlı olarak yayınlanan konuşmasında Ruhani “ABD’nin başında olduğu batıya boyun eğmek dinimize ve bu dinin gelecek kuşaklarına ihanet olur” ifadelerini kullandı.

Ruhani “İki seçeneğimiz var: Ya suçluların önüne kırmızı halılar sereceğiz ya da adaletsizliğe karşı durarak peygambere, Kuran’a ve İslama bağlı kalacağız” diye konuştu.