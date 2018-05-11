İran: Suriye'nin kendisini İsrail saldırganlığına karşı koruma hakkı var

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin "kendisini İsrail saldırganlığına karşı koruma hakkı olduğunu" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, "İran İsrail'in Suriye'ye karşı saldırılarını kınamaktadır" diyerek, uluslararası toplumun sessizliğinin İsrail saldırganlığını teşvik ettiğini belirtti.

"Suriye'nin kendisini savunmaya hakkı var" diyen Kasımi, İsrail'in saldırılarına destek verenlere tepki gösterdi.

İsrail, Suriye'de pek çok yere saldırarak, Suriye'deki "İran askeri altyapısını vurduğunu" öne sürmüştü.

Rusya, İsrail füzelerinin yarısından fazlasının Suriye hava savunması tarafından imha edildiğini bildirmişti.

ABD, İngiltere ve Bahreyn, Suriye'deki "İran varlığının" İsrail'i tehdit ettiğini öne sürerek, saldırıyı "kendini savunma" olarak nitelemişti.