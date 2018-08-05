İran: Suriye istikrar kavuşunca danışmanlarımızı çekeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, İran'daki askeri danışmanlarının ülkedeki durum istikrara kavuşunca çekileceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'deki askeri varlıklarını ancak ülkede "terörle mücadele sona yaklaştığında" ve "ülke belirli bir istikrara ulaştığında" azaltacaklarını söyledi.

Kasımi, bunların gerçekleşmesi durumunda askeri danışmanlarının sayısını azaltabileceklerini ya da "ülkeden çekilebileceklerini" belirtti.

Şam yönetimi istediği sürece Suriye'de kalacaklarını vurgulayan İranlı sözcü, Suriye hükümetine destek amacıyla ülkede olduklarını aktardı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in baş danışmanı Ali Ekber Velayeti de benzer açıklamalarda bulunmuş, ABD ve İsrail'in tehditlerine karşı Suriye ve Irak'taki varlıklarının meşru hükümetiyle talebiyle sürdüğünü bildirmişti.

İsrail, İran'ın Suriye'nin tamamından çekilmesini istiyor.