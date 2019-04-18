İran silahlı kuvvetleri ülke genelinde geçit töreni düzenledi

ABD’nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü kabul etmesiyle bir kez daha gündeme gelen İran silahlı kuvvetleri, ‘Ulusal Ordu Günü’ dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen geçit törenlerinde adeta gövde gösterisi yaptı.

İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü nedeniyle, Ayetullah Humeyni'nin başkent Tahran'daki türbesinin önünde kara, deniz, hava ve özel birliklere bağlı askerler geçit töreni düzenledi.

Törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Ruhani, törende yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in bölgenin istikrarını tehdit ettiğini belirterek, "Bölge halkları asırlarca birlikte yaşadı ve hiçbir sorun çıkmadı. Kardeşçe yaşadılar ve komşuluk hukukuna riayet ettiler. Eğer bugün problem varsa bunun nedeni İsrail ve ABD emperyalizmidir" dedi.

Ruhani, "ABD, teslim olmayan ve egemenliğine boyun eğmeyen güçleri sevmiyor. Gelin birlikte hareket edelim ve bölgemizi işgalcilerden temizleyelim" ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran'daki törenle eş zamanlı olarak ülkenin diğer eyaletleri ve Basra Körfezi'nde de askeri geçit merasimleri düzenlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.