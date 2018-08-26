İran Savunma Bakanı Hatemi Suriye'de

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, ziyaret edeceği açıklanan Suriye'ye ulaştı. Hatemi, Şam Uluslararası Havalimanı'nda İranlı ve Suriyeli askeri ve siyasi yetkililer tarafından karşılandı.

Hatemi'nin Suriyeli mevkidaşıyla yapacağı görüşmenin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de bir araya geleceği belirtildi.

'SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA YAPICI BİR ROL ÜSTLENMEK İSTİYORUZ'

Fars haber ajansına göre Hatemi Suriye'ye gelişinde "Suriye'nin yeniden inşasında yapıcı bir rol üstlenmeyi umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Ziyaret ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un geçan hafta İran'ın Suriye'deki güçlerini çekmesi gerektiği açıklamasında bulunmasının ardından geldi.

İran ise Suriye'deki askeri varlığının Esad hükümetince davet edildiğini söylüyor ve güçlerini çekme konusunda bir plan olmadığını belirtiyor.

İranlı yetkililer ayrıca askeri güçlerinin Suriye'deki rolünün askeri danışmanlıkla sınırlı olduğunu vurguluyor.