İran: Şam'ın Menbiç'i tekrar kontrol etmesi istikrarı sağlayacak

Menbiç'e ilişkin açıklama yapan İran yönetimi, Suriye'nin bölgeyi kontrolünün istikrarı sağlayacak bir adım olduğunu ifade etti.

Suriye ordusu, Menbiç merkezinin kendi kontrollerine geçtiğini ve idari binalara Suriye bayrağı çekildiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Menbiç'te Suriye yönetiminin kontrolünü ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü için önemli gördüklerini söyledi.

Kasımi, Suriye ordusunun bölgeyi kontrol etmesinin Suriye krizinin çözümü ve istikrar için de önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Rusya da benzer bir açıklama yaparak, ordu kontrolünün istikrarı sağlayacağını belirtmişti.