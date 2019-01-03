İran Sağlık Bakanı bütçe kesintisine tepki olarak istifa etti

İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi kemer sıkma politikalarının sağlık politikalarına etkisine karşı çıkarak istifa etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kemer sıkma politikaları istifa getirdi.

İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi, kemer sıkma politikalarının sağlık bakanlığı bütçesine yüklenmesine karşı çıkarak istifasını verdi.

Bakanlığın projelerine ödeme alamadıklarını söyleyen Haşimi, "Yolsuzluk yapanları kurtaran hükümet, sağlık bakanlığına hiçbir şey bırakmadı" ifadelerini kullandı.

Bakanın istifası Ruhani tarafından kabul edilirken, İran, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geri getirilen yaptırımlar ve iç sorunlar sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşamaya devam ediyor.