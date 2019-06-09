İran resmi olmayan kanallardan petrol satışına devam ediyor

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İran'ın resmi olmayan kanallardan petrol satışına devam ettiğini açıkladı. Zengene, satışın nasıl yapıldığına dair detay vermedi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İran'ın petrol satışına devam ettiğini duyurdu. Zengene, enerji sektörü ABD yaptırımları altında olan ülkenin satışı resmi olmayan kanallardan sürdürdüğünü açıkladı.

SHANA'ya konuşan Zengene, "Resmi olmayan, konvansiyonel olmayan yollarla satışa devam ediyoruz, bunların hepsi gizli yapılıyor, ABD satışları öğrenseydi durdurmaya çalışırdı" ifadelerini kullandı.

ABD İRAN'IN PETROL SATIŞINI 'SIFIRA İNDİRMEK' İSTİYOR

ABD'nin İran'ın ülke dışına petrol satmasını tamamen sonlandırmak istediği biliniyor. Müttefiklerine İran'dan petrol almamaları için baskı yapan ABD, İran'dan petrol alan ülkelere mali yaptırımlar da uyguluyor.

İranlı yetkililer yaptırımların sonuç vermediğini ve petrol satışını sürdürebildiklerini dile getiriyor. Buna karşın İran, ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması için ekonomik yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD YENİ YAPTIRIMLAR GETİRİYOR

Dün yapılan açıklamayla ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın en büyük petrokimya firması PGPIC ve 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre PGPIC ve ilişkili petrokimya şirketler grubu, İran’ın petrokimya üretim kapasitesinin yüzde 40’ını elinde tutuyor ve İran’ın toplam petrokimya ihracatının yüzde 50'sinden sorumlu bulunuyor.