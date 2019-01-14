İran, Polonya maslahatgüzarını Dışişleri’ne çağırdı

İran, gelecek ay ABD tarafından düzenlenen uluslararası İran karşıtı konferansa ev sahipliği yapacak olan Polonya maslahatgüzarını Dışişleri’ne çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı gelecek ay ABD tarafından düzenlenecek olan İran karşıtı uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak olan Polonya’nın maslahatgüzarını çağırarak uyardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 13-14 Şubat tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’da İran’a odaklanacak bir Ortadoğu Konferansı yapacaklarını açıklamıştı.



İran Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın Tahran’daki maslahatgüzarını çağırarak Polonya’nın sözkonusu konferansa ev sahipliği yapmasını İran’a karşı düşmanca bir hareket olarak değerlendirdiklerini ve Tahran’ın karşılık verebileceğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı İRNA’nın bildirdiğine göre Polonya maslahatgüzarı konferansla ilgili açıklamalarda bulunarak toplantının İran karşıtı niteliği olmadığını söyledi.

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanlığı sözkonusu konferansın belirtilen tarihte yapılacağını doğruladı. Polonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Uluslararası topluluğun çeşitli bölgesel ve küresel sorunları tartışma hakkı vardır” denilerek Polonya’nın Ortadoğu’da "istikrarı sağlamak üzere" yapılacak bir toplantıya ev sahipliği yapma hakkı olduğu savunuldu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif cuma günü Twitter’dan paylaştığı bir mesajda Polonya’nın “İran karşıtı bir sirk”e evsahipliği yapmaya hazırlandığını belirterek Varşova’nın bu utancı temizleyemeyeceği değerlendirmesinde bulunmuştu.



İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri de ABD’nin yaptırımlarla Tahran’a diz çöktüremediği için böyle bir konferansa ihtiyaç duyduğunu söyledi. Cihangiri “Amerikalılar baskıların ekonomimizi yıkacağını düşündü. Petrol ihracatımızı sıfıra indirmek istediler ama başarısız oldular. Şimdi Avrupa’da bir İran karşıtı konferans düzenlemeye karar verdiler” dedi.