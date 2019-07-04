İran petrol tankerine Cebelitarık'ta elkonuldu

Daha önce İran'da Suriye'ye ham petrol götürdüğü iddia edilen bir tanker, İngiliz Kraliyet donanması tarafından Cebelitarık'ta durduruldu. Cebelitarık yönetimi, tankerin Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi bir şirkete ait olduğunu açıkladı.

İngiliz donanması ve deniz piyadeleri, daha önce Suriye'ye İran'dan ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankeri yaptırım listesinde olduğu gerekçesiyle Cebelitarık'ta durdurarak el koydu. Olaya ilişkin açıklama yapan Cebelitarık hükümeti, tankerin Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi tutulan bir şirketin mülkü olduğunu ileri sürdü. Hükümetin yaptığı açıklamada "Grace 1 adlı geminin Suriye'de bulunan Baniyas Rafinerisi'ne ham petrol taşıdığını düşünmemiz için makul dayanaklarımız var" ifadesi yer aldı. İRAN İNGİLTERE'NİN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, İngiltere'nin Tahran büyükelçisinin bakanlığa çağrılarak uyarıldığını söyledi. Tankere yasadışı şekilde el konulduğunu belirten Musevi, Tahran'ın bu yasadışı el koymayı kabul etmeyeceğini kaydetti. Musevi, bunun Körfez'de gerilimi artırabileceği uyarısında bulundu. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Panama bandıralı tankere el konulmasının, ABD'nin İngiltere'den talebi olduğunu açıklamıştı.