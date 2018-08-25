İran, petrol satışı ve bankacılık konusunda Avrupa'dan adım atmasını bekliyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa'nın İran petrolünün satışı ve bankacılık işlemleri konusunda harekete geçmesini beklediklerini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin petrol satışı ve bankacılıkla ilgili Avrupa'nın harekete geçmesini beklediğini kaydetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın bildirdiğine göre, Zarif bugün yaptığı açıklamada "Hâlâ Avrupa'nın İran petrolünün satışı ve bankacılık kanallarının korunması konusunda harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

Avrupa Birliği'nin, önceki gün İran'a 18 milyon avroluk destek kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zarif, bunun iki tarafın da birbiriyle iletişim kanallarını korumasını sağlayacak bir paket olduğunu ve nükleer anlaşmayla bir ilgisi bulunmadığını kaydetti.

ABD'nin İran konusunda üst düzey diplomatlarından Brian Hook, dün yaptığı açıklamada, AB'nin Tahran'a yardım paketi için "yanlış zamanda yanlış mesaj" ifadelerini kullanmıştı.

