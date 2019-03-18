İran ordusundan Soylu'ya yalanlama geldi

Süleyman Soylu'nun "PKK güçlerine karşı İran'la ortak operasyon" yapıldığı yönündeki açıklamaları İran Silahlı Kuvvetleri kaynakları tarafından yalanlandı.

Konuyla ilişkili bir İran askeri kaynağı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "PKK güçlerine karşı Tahran'la ortak operasyon yapıldığı" yönündeki açıklamasını yalanladı.

Press TV'nin haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanları tarafından bilgilendirilmiş bir kaynak IRNA'ya açıklama yaparak Türk ordusunun sabah erken saatlerde doğu sınırında PKK güçlerine karşı bir operasyon başlattığını ve operasyona İran Silahlı Kuvvetlerinin katılmadığını söyledi.

Kaynak bununla birlikte "İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, ülkemizde güvenlik sorunu yaratacak herhangi bir gruba ciddi biçimde karşı çıkacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde İran ve Türkiye'nin PKK güçlerine yönelik ortak bir operasyon yaptıklarını söylemişti.

