İran 'onlarca yabancı ajanı' tutukladığını duyurdu

İran hükümetin farklı kurumlarında çalışan 'onlarca yabancı ajanın' tutuklandığını açıkladı. Tutuklananlar arasında çifte vatandaşlığı bulunan İranlıların da yer aldığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya konuşan İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alavi, İran güvenlik güçlerinin İran hükümetinin farklı kurumlarında çalışan "onlarca yabancı ajanı" tutukladığını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamasında, tutuklanan kişilerin hangi ülkeler için çalıştığına ve ne zaman tutuklandıklarına ilişkin bir bilgi vermeyen Alavi, söz konusu kişiler arasında çifte vatandaşlığı bulunan İranlıların da yer aldığını dile getirdi.

Sputnik'in aktardığına göre, Alavi, "İstihbarat Bakanlığımızın anti-casusluk birimi farklı hükümet kurumlarında çalışan onlarca ajanı başarılı bir şekilde tespit ederek, onları tutukladı" ifadelerini kullandı.