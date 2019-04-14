İran: Ölü sayısı 76'ya çıktı

İran sel felaketinde ölenlerin sayısının 76'ya ulaştığını duyurdu. Ülkenin doğusunda dün başlayan yağışla birlikte yetkililer bir kez daha sel uyarısı yaptı.

İran'da sel felaketinin sonucu ölenlerin sayısının 76'ya çıktığı duyuruldu. Resmi kanallardan yapılan açıklamada "19 Mart'tan sonra bir kişinin Ilam eyaletinde, 5 kişinin de Kuzistan eyaletinde ölmesiyle toplam ölü sayısının 76'ya ulaştığı" duyuruldu.

Bu iki güneybatı eyaleti selden son etkilenen bölgeler, çok sayıda insan buradan tahliye edildi.

Ülkenin doğusunda dün başlayan yoğun yağışlarla birlikte yetkililer bir kez daha sel uyarısı yaptı.

HASAR BÜYÜK

Sel baskınlarının evler, yollar, altyapı ve tarımı da vurduğu biliniyor.

IRNA'ya göre, Ulaştırma Bakanı Muhammed İslami, 14 bin kilometreden fazla yolun tahrip olduğunu, 725 köprünün tamamen yıkıldığını söyledi.

İran meteoroloji işleri yetkilisi mecliste yaptığı konuşmada sellerin ülkede bir on yıldır devam eden kuraklık sorununu çözmesinin şart olmadığını belirtti.