İran: Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilebiliriz

İran, ABD'nin yaptırımları sürdürme ve İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine alma kararı üzerine Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilebileceğini ilan etti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sürdürme kararının ardından İran yönetimi 2015 yılında yapılan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) adıyla anılan nükleer anlaşmadan çekilebileceğini ilan etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, yaptığı açıklamada "İslam Cumhuriyeti'nin çok sayıda seçeneği var. Yetkililerimiz bunları değerlendiriyorlar ve bu seçeneklerden birisi de Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilmek" dedi.

ABD geçen yıl nisan ayında nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a yönelik yaptırımları gündemine aldığını duyurmuştu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye tanınan muafiyet süresi de 2 Mayıs itibariyla sone eriyor.

Nisan ayı başında İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine alan ABD yönetimi, İran'dan petrol ithalatı yapan ülkelere de alımlarını sonlandırma çağrısı yaptı ve devam etmeleri halinde mayıs ayında yaptırım uygulayacağını söyledi.