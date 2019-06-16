İran: Nükleer anlaşmayla kabul ettiğimiz sorumlulukları azaltacağız

İran, 2015 yılında kabul ettiği nükleer anlaşmayla bağlı olduğu sorumlulukları azaltacağını duyurdu. ABD anlaşmadan tek taraflı olarak çekilip İran'a yaptırımları geri getirmişti.

İran Atam Enerjisi Örgütü, İran'ın 2015 yılında kabul ettiği nükleer anlaşmayla bağlı olduğu sorumlulukları azaltacağını açıkladı. İran'ın kabul ettiği nükleer anlaşma, ABD'nin tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a yaptırımları geri getirmesiyle birlikte sallantıya girmişti. Anlaşmayı sürdürmek istediğini açıklayan Avrupa Birliği ülkeleri, ABD yaptırımlarını aşacak bir yöntem geliştirmekte başarısız oldu. Tasnim'in aktardığına göre İran'ın kabul ettiği maddelerden ne ölçüde vazgeçeceği gelecek günlerde açıklanacak.