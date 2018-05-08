İran: Nükleer anlaşmasının ötesindeki talepleri kabul etmeyeceğiz

Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın nükleer anlaşmasında kabul ettiği koşulların ötesinde bir şartı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın "dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmasında kabul ettiği şartların ötesinde bir koşulu kabul etmeyeceğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam anlaşmadan çekilmesi bekleniyor. ABD çekilirse, anlaşma sona ermiş olacak.

Reuters'e konuşan yetkili "Avrupalı imzacılar Trump'ı anlaşmada kalmaya ikna etmeye çalışıyorlar, ancak İran'ın bu anlaşmanın ötesinde bir koşulu asla kabul etmeyeceğini de bilmeliler" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, "Trump bilmeli ki anlaşmanın çökmesinin bütün sonuçlarından kendisi sorumlu olacak. İran her zaman uluslararası sorumluluklarına bağlı kalmıştır" diye konuştu.