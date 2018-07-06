İran, nükleer anlaşmasını kurtarmak için dünya güçleriyle görüşecek

İran yönetimi nükleer anlaşmasının kurtarılması için İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya ile toplantı gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından İran, dünya güçleriyle anlaşmaya dair toplantı gerçekleştirecek.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin başkanlığında yapılacak toplantıda Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları bulunacak.

Toplantının Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin ardından bir ilk olduğu, ancak anlaşmanın yeniden kurtarılması ihtimalinin düşük görüldüğü söyleniyor.

ABD dışındaki ülkeler anlaşmanın sürmesinden yana tavır almıştı, ancak ABD yaptırımları sebebiyle pek çok büyük şirket İran'dan çekilme kararı almış, İran bunun anlaşmanın ihlali olduğunu duyurmuştu.

İran yönetimi 2015 yılında kabul edilen tavizler dışında geri adım atmayı kabul etmiyor.