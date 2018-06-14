İran milli takımı teknik direktörü Nike'tan özür dilemesini istedi

İran milli takımı teknik direktörü Carlos Queiroz, takıma ambargo uygulayan Nike'tan özür dilemesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yaptırımları geri getirme kararının ardından Nike İran milli takımına krampon satmayacağını duyurmuştu.

İran milli takımı teknik direktörü Carlos Queiroz konuyla ilgili açıklama yaparak Nike'tan özür dilemesini istedi.

Queiroz, Fifa'dan da yardım isterken, Nike'ın tutumunun "gereksiz" olduğunu belirtti.

Nike'ın açıklamasının "küstah" olduğunu söyleyen teknik direktör, takıma uygulanan ambargonun "tamamen gülünç ve lüzumsuz" olduğunu vurguladı.

Oyuncuların kullandıkları ekipmanlara alıştığını belirten teknik direktör, bunları maçlardan bir hafta önce değiştirmek istemediklerini ve performanslarının etkileneceğini dile getirdi.