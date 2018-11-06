İran Merkez Bankası: Bankacılık alternatifimiz var

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, ABD yaptırımlarına hazırlıklı olduklarını, dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT işlemlerinin kesintiye uğraması ihtimalini hesaba katarak alternatifler hazırladıklarını söyledi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, ABD’nin yaptırımlarına karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. Dünya çapında bankalar arası elektronik fon transferini sağlayan SWIFT işlemlerinin kesintiye uğramasını hesaba kattıklarını belirten Himmeti, alternatif bankacılık seçeneklerini kullanacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonunda yayımlanan mesajında Himmeti, ticari ortaklarıyla bu konuda görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve İran’ın bankacılık işlemlerinin sürdürülebilmesi için tüm gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Himmeti “Bu yaptırımları bekliyorduk, bunlara ve daha fazlasına hazırlıklıydık” dedi. SWIFT işlemlerinin kesintiye uğraması durumuna da hazırlık yaptıklarını belirten Himmeti alternatif bankacılık kanallarını kullanacaklarını belirtti.

ABD’nin dün İran’a uygulanacak yaptırımları açıklamasının ardından merkezi Belçika’da bulunan SWIFT, yaptırım listesinde yer alan İran bankalarının sisteme erişimini yasakladığını duyurmuştu. SWIFT’ten yapılan yazılı açıklamada kararın “üzücü” olduğu ancak “küresel finansal sistemin istikrarı ve bütünlüğü için alındığı” belirtilmişti.

