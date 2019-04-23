İran Meclisi’nden ABD’ye misilleme adımı

İran Meclisi hükümete ve orduya ABD'nin herhangi bir güç ya da ekipman konuşlandırmasını önlemek için yetki verdi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına misilleme olarak İran Meclisi karşı-yaptırımlar içeren iki önergeyi bugün oylayarak kabul etti.

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre, İran Meclisi’nden geçen yasa ABD’nin “düşmanca politikalarına” karşı İran’ın kapsamlı planının bir parçası.

İran Meclisi’nden geçen yasalardan biri ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör listesine almasına karşı kanuni işlemi zorunlu kıldı ve İran yönetimine Yüksek Milli Güvenlik Konseyi’nin “İran’ın çıkarlarını tehdit eden Amerikan güçlerinin terörist aktiviteleriyle mücadele” kararı çizgisinde hareket etme zorunluluğu getirdi. İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi ABD Merkez Komutanlığı'nı (CENTCOM) terör listesine aldığını açıklamıştı.

İkinci kararda ise hükümete ve orduya ABD güçlerinin “İran İslam Cumhuriyeti’nin çıkarlarına karşı herhangi bir güç ya da ekipman” konuşlandırmasını önleme emri verildi.

ABD dün İran’dan petrol ithal eden ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 ülkeye tanıdığı yaptırımlardan muafiyeti kaldırdığını açıklamıştı.

İRAN SAVUNMA BAKANI MOSKOVA'DA: TRUMP'İZM, NAZİZMİN BİR BENZERİ

Öte yandan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, bugün Rusya’ya gitti. Moskova’da havaalanında yaptığı açıklamada Hatemi “Bugün dünyada birçok güvenlik sorunuyla karşı karşıyayız. Bugün dünyanın en önemli konusu Nazizmle benzer nitelikteki Trump'izmdir” dedi.

Hatemi, ABD Başkanı Trump’ın insan haklarını ve uluslararası kuralları ihlal ederek dünya güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye attığını söyledi.

Hatemi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun daveti üzerine Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere ülkeye geldiğini kaydetti.