İran meclis başkan yardımcısı: Yeni nükleer anlaşmasını kabul etmeyeceğiz

İran meclis başkan yardımcısı Ali Motahari, yeni bir nükleer anlaşmasını kabul etmeyeceklerini duyurdu.

İran meclis başkan yardımcısı Ali Motahari, yeni bir nükleer anlaşması ihtimaline ilişkin konuşarak, bunu kabul etmeyeceklerini söyledi.

Sputnik Iran'a konuşan Motahari, ABD'nin anlaşmadan ayrılmasının ardından Avrupalı ve İranlı şirketler arasında olası işbirliğini de değerlendirdi.

Motahari, ABD baskısı sebebiyle Avrupalı şirketlerin güçsüz olduğunu, bu şirketleri koruma görevinin kendi ülkelerinin yönetimlerine düştüğünü belirtti.

"İran tabii ki işbirliğine hazır" diyerek, İran'ın ülkede faaliyet yürütmek isteyen şirketlere kimi ayrıcalıklar tanıyabileceğini belirten Motahari, buna karşın "şirketlerin kendi ülkelerince desteklenmesi gerektiğini" vurguladı.

İranlı yetkili, bağlı oldukları tek anlaşmanın 2015 yılında varılan nükleer anlaşması olduğunu, yeni bir anlaşma için görüşmeleri kabul etmeyeceklerini dile getirdi.