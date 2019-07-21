İran Kürdistan üzerinden Irak'ın yumurta alış yasağını deliyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin İran'a uygulanan ambargo sayesinde bu ülkeyle ticareti geliştirdiği belirtilirken, son olarak IKBY parlamentosunda İran'ın Irak'ta uygulanan yumurta ithalat yasağını deldiği iddia edildi.

Rudaw'da yer alan bir habere göre Kürdistan Parlamentosu Goran Hareketi Başkanvekili Ali Heme Salih, bir açıklama yaparak İran'ın Irak'a Suriye varış noktası gösterilen tırlarla yumurta taşıdığını öne sürdü.

Irak merkezi hükümetinin bir süre önce yerli üretimlerini teşvik amacıyla ilan etmiş olduğu ithalat yasağını İran'ın bu şekilde deldiğini iddia eden Salih, bunun sınır kapısı yetkililerinin ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi eski Maliye Bakanı Rebaz Hemlan'ın marifetiyle gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin Irak'a yasaktan önceki yıllık yumurta ihracatının 306 milyar dolar olduğunu bildiren Rudaw sitesi Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın Türkiye'nin yumurta ihracatının yüzde 85'inin Irak'a yapıldığı yolunda Temmuz ayında yaptığı açıklamayı da hatırlattı.

Goran vekilinin Hemlan'ı İran'la usulsüz ticareti düzenlemekle suçladığı haber Sözcü gazetesinde AA kaynağıyla sunulurken, IKBY yönetimine yakın Rudaw sitesinde de aynı içerikle yer aldı.

IRAK VE KÜRDİSTAN BÖLGESİYLE TİCARİ İLİŞKİLER

Barzani hakimiyetindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi, genellikle varsayılanın aksine ABD dışındaki bölgesel aktörlerle de karmaşık ilişkiler kuruyor.

ABD yönetiminin zaman zaman Barzanilere keskin uyarılar yapmasına da neden olan bu ilişkiler içinde İran özel bir yer tutuyor.

IKBY'nin İran üzerinde uygulanan ambargo politikalarından istifade ettiği düşünülüyor. Yine IKDP (Barzani) çizgisinde yayın yapan Rudaw'da 2018 sonunda yayımlanan bir haber röportajında 2018 yılının ilk 11 ayında İran'ın Irak'a elektrik ve doğal gaz haricinde 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği hatırlatılmıştı. Bu miktarın 3 milyar dolarlık kısmının Kürdistan Bölgesi ile gerçekleştiği bilgisine yer verilen haberde Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi ve Irak'a 2018 yılında 6 milyar 700 milyon dolarlık ihracak yaptığı belirtilmişti.

Nisan ayında Deutsche Welle haber sitesine (dw.com.tr) görüş veren Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'nin Kürdistan'ın bağımsızlık referandumuna gösterdiği tepki sonrasında bölgedeki (IKBY) ağırlığını İranlı şirketlere kaptırdığını söylemiş ve şöyle konuşmuştu: İran bağımsızlık referandumuna siyasi tepki gösterse de ekonomik ilişkilerini bozmadı. Türkiye ise hem siyaseten hem de ekonomik olarak ilişkileri kesti. Biz başından beri bunun yanlış bir uygulama olacağını ve Türkiye’ye zarar vereceğini söylüyorduk.

REBAZ HEMLAN KİMDİR?

Rebaz Hemlan Goran (Değişim) Hareketi üyesi olduğu yıllarda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Maliye Bakanlığı yapmış, 2015 yılında görevden alındıktan sonra 2017 Eylül'ünde yeniden göreve getirilmişti.

Arada geçen dönemde Hemlan, Goran Hareketi'nden ayrılmış, ayrılma gerekçesini de Goran'ın bağımsızlık referandumuna destek vermemesi olarak sunmuştu. 2017'de Maliye Bakanlığı görevini bağımsız kimlikle yeniden üstlenen Hemlan, 2019 Haziran'ında yapılan seçimler sonrasında oluşan kabinede yerini Awat Şeyh Cenab'a bıraktı.

