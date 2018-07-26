İran Kudüs Gücü Komutanından Trump'a: Ruhani'yi değil beni tehdit et

İran Devrim Muhafızlarının dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü’nün şefi Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek 'tehdit dilini kullanacaksan Ruhani’ye değil bana hitap et' dedi.

İran Genç Gazeteciler Kulubü’nün aktardığına göre, Hamedan’da yapılan bir etkinlikte konuşan İran Kudüs Gücü tümgenerali Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı tehdit ederken kendisine seslenmesi gerektiğini söyledi.

Süleymani “Bir asker olarak Trump’ın tehditlerine karşılık vermek benim görevimdir. O eğer tehdit dilini kullanmak istiyorsa cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) ile değil benimle konuşmalıdır” dedi.

'ABD İLE KIZILDENİZ GÜVENLİ DEĞİL'

Arapça yayın yapan El Alem televizyonunun aktardığına göre, Süleymani yaptığı konuşmada ABD birliklerinin varlığı nedeniyle Kızıldeniz’in artık güvenli olmadığını söyledi.

Süleymani “Bir zamanlar güvenli olan Kızıldeniz, Amerikan varlığıyla artık güvenli değil. Trump bizim şehadet ulusu olduğumuzu ve kendisini beklediğimizi bilmeli” diye konuştu.

Kızıldeniz dünyada petrol tankerlerinin en önemli rotası olarak biliniyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ın kendisine yönelik yazdığı "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" mesajının ardından, ABD yetkililerinin "kof tehditlerine" yanıt vermenin gereksiz olduğunu belirterek "Onlara eylemle karşılık vermeliyiz" demişti.

