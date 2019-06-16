İran: Körfez'deki tanker saldırıları, ABD'nin ekonomik yaptırımlarını tamamlayan eylemleridir

ABD ve İngiltere'nin İran'a yönelik suçlamalarına yanıt veren İran Meclis Başkanı Ali Laricani, petrol tankerlerine yönelik saldırıların ve İran'ın suçlanmasının 'ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı' eylemler olduğunu söyledi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Donald Trump'ın tanker saldırılarıyla ilgili İran'ı suçlamasını 'ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı' diye niteleyerek saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu.

İran meclisinde milletvekillerine hitap eden Laricani, "Tankerlere yönelik şüpheli girişimler, ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı durumundadır" diyerek şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomik yaptırımlardan hiçbir sonuç çıkmadığı için bu şüpheli eylemler yaptırımları tamamlamak için düzenlenmiştir. Tarihi kayıtlara göre, 2. Dünya Savaşı sırasında ABD'liler düşmanlıklarını haklı çıkarmak için Japonya yakınlarında bizzat kendi gemilerini hedef almıştır."

'BUNLAR DİPLOMATİK ADIMLAR MI?'

Sputnik'in haberine göre "Olayın en komik kısmı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a siyasi ve diplomatik yolla yanıt verilmesini tavsiye etmesidir. Pompeo’dan bu sözleri duymak gerçekten komik" diyen Laricani, Trump yönetiminin 'tarihteki en ağır' diye nitelediği ekonomik yaptırımlarla İran’a baskı uyguladığına dikkat çekerek Pompeo'ya şöyle seslendi:

"Acaba nükleer anlaşmanın ihlali ve İran’a karşı yapılan ekonomik savaş, diplomatik bir adım mı? ABD’nin Venezuela'da bu ülkenin cumhurbaşkanına karşı yaptığı eylemler siyasi ve diplamotik bir eylem mi? ABD’nin Yemen halkına yönelik kararları siyasi bir eylem mi? Acaba ABD’nin İsrail’in Filistin halkına karşı eylemlerini desteklemesi siyasi bir eylem mi?"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de saldırılarla ilgili ABD'yi 'sabotaj diplomasisi' izlemekle suçlamıştı.