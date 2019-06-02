İran: Körfez'de olası çatışma petrol fiyatlarını 100 doların üzerine çıkartır

İran, Körfez'de yaşanabilecek olası gerilimlere karşı uyarıda bulunarak, çatışmaların petrolün varil fiyatını 100 doların üzerine çıkartabileceğini açıkladı.

ABD askeri gemileri Körfez'de gerilimi yükseltirken, İran'dan son yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama geldi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in üst düzey askeri danışmanlarından Yahya Rahim Safevi, ABD gemilerinin İran'ın füze menzili içerisinde olduğunu, ABD yönetiminin bundan haberdar olduğunu belirtti.

'ABD VE MÜTTEFİKLERİ BUNA KATLANAMAZ'

"Körfez'de atılacak ilk kurşun petrolün varil fiyatını 100 doların üzerine çıkartır" diyen Safevi, "ABD, Avrupa ve Japonya ve Güney Kore gibi ABD müttefikleri buna katlanamaz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmayı iptal etmesinin ardından İran'a karşı sert söylemler kullanarak ülkeyi tehdit etmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde tehditlerin dozunu azaltan Trump, İran'ın müzakere etmesini umduğunu belirtti. Buna karşın bölgedeki ABD askeri varlığı azaltılmadı.