İran: Körfez kontrolümüz tam, askeri operasyon yapabiliriz

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tangsiri, ABD yaptırımlarına karşı Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sağlamak için askeri operasyonda bulunabileceklerini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tangsiri, İran'ın Körfez ve Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu söyledi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları tekrar gündeme alması üzerine Total, Nissan gibi pek çok yabancı firma İran’daki faaliyetlerine son vermişti. İran, ham petrol satışını engellemek isteyen ABD’ye misilleme olarak Körfez’e askeri bir operasyonda bulunabileceğini söyledi.

İran’ın Körfezde tam kontolü bulunduğunu belirten Tangsiri, “Basra Körfezinin güvenliğini sağlayabiliyoruz. ABD gibi yabancı ülkelerin varlığına ihtiyaç duymuyoruz” dedi. Bölgedeki fiziksel varlıklarının gece-gündüz daimi olduğunu vurgulayan Deniz Kuvvetleri Komutanı, “Tüm taşıyıcılar, askeri olan ve olmayan tüm gemiler kontrol edilecek ve Basra Körfezi üzerindeki tam denetim sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Hürmüz Boğazı'nı kapatabilecekleri yönündeki mesajına destek vererek ABD ile müzakere etmenin “açıkça hata” olacağını söylemişti.