İran, İsrailli eski bakanın ajanları olduğunu doğruladı

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, bir dönem İsrail'in Enerji ve Altyapı Bakanı olarak görev yapan Gonen Segev'in ajanları olduğunu doğruladı.

İsrail’in yurtiçi gizli servisi Şin Bet ve İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada eski İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Gonen Segev hakkında İran’a casusluk yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Bu açıklamadan iki ay sonra İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'nin yaptığı bir açıklama dikkat çekti.

Sputnik'in haberine göre, Alevi bunu ''Yakın zamanda duyduğunuz gibi düşman bir ülkenin bir kabine üyesini kontrolümüz altına almıştık. İstihbarat Bakanlığı'nın karşı casusluk birimi, dünya istihbarat servisleri içinde en güçlü olanlardan biridir'' sözleriyle ifade etti.

Alevi, açıklamasında Segev'in adını ve İsrail'i anmazken, bu sözlerle Segev'i işaret ettiği yorumları yapılıyor.

'Çok ciddi casusluk' ve 'savaş zamanı düşmana yardım etmekle' suçlanan Segev, İsrail tarihinde casuslukla suçlanan en üst düzey isim.

