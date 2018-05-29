İran, İsrail'le doğrudan görüşme iddiasını yalanladı

İran ile İsrail arasında doğrudan görüşme yapıldığı iddiası, İran tarafından yalanlandı.

İran ve İsrail'in Suriye'deki İran varlığı da dahil olmak üzere çeşitli meselelerde görüştüğü iddia ediliyordu.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, bu iddiaların doğru olmadığını söyleyerek, "Arap ülkeleri Filistin meselesine ihanet etti, böyle iddialar kamuoyunu yanıltmak için tasarlanıyor" diye konuştu.

Kasımi, İsrail ile İran arasında görüşme olduğu iddialarının "İran'ın düşmanları tarafından üretildiğini" öne sürdü.

İranlı sözcü, İran'ın "hiçbir koşulda terörist ve gaspçı İsrail rejimini tanımayacağını ve böylesi yalanların ardındaki niyetin açık olduğunu" söyledi.