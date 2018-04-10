İran: İsrail'in saldırısı yanıtsız kalmayacak

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail'in Suriye'de bulunan T-4 askeri hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin konuştu.
Velayeti, İsrail saldırısının "yanıtsız kalmayacağını" söyledi. İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında en az 4 İran askeri yaşamını yitirmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı saldırıya yönelik olarak kınama açıklamasında bulunmuştu.
İsrail uçakları tarafından atılan 8 füzenin 5'i imha edilmiş, 3'ü üssün batı kanadına hasar vermişti.