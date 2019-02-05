İran: İsrail Suriye’ye saldırılara devam ederse yanıt vereceğiz

İran, İsrail’i, Suriye’ye yönelik saldırılarının devam etmesi halinde "uygun ve kararlı" bir yanıt vereceği konusunda uyardı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran’da, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştü.

Euronews haberine göre, Şemhani, İsrail’in bu saldırılarla Suriye’nin toprak bütünlüğünün ihlal ettiğini söyledi.

'UYGUN YANIT VERECEĞİZ'

Saldırıları, “kabul edilemez” olarak niteleyen Şemhani, "Bu saldırılar devam ederse, bazı hesaplı önlemleri, caydırıcılık adına, suçlulara ve İsrail’in yalan söyleyen yöneticilerine ders vermek adına kararlı ve uygun bir yanıtla harekete geçireceğiz“ dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye’deki İran güçlerine yönelik saldırılarının süreceği tehdidinde bulunarak, "bu güçlerin en kısa zamanda Suriye topraklarını terk etmesini istediklerini" söylemişti.