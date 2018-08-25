İran, Irak’tan kestiği elektrik akımını yeniden başlattı

İran Enerji Bakanı Rıza Erdkanyan, ülkesinin Temmuz ayının başında Irak’a vermeyi durdukları elektriği yeniden vermeye başladıklarını duyurdu.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdkanyan, Temmuz ayının başında Irak’a vermeyi durdukları elektriği yeniden vermeye başladıklarını duyurdu. Irak’ın ülkelerine olan elektrik borçları konusuna değinen İran Enerji Bakanı Rıza Erdkanyan, Irak’ın borçlarını ödemeye başladığını belirterek, söz konusu ödemelerin daha hızlı bir şekilde yapılmasını umduğunu dile getirdi.

İran'ın, Irak'a verdiği elektriği, borçlarının birikmesi nedeniyle 7 Temmuz’da elektriği kesmesi Irak’ta hükümet aleyhine gösterilere neden olmuştu.

