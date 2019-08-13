İran: İngiltere petrol tankerimizi kısa sürede serbest bırakabilir

İranlı yetkililer, İngiltere’nin Cebelitarık'ta alıkoyduğu Grace 1 adlı petrol tankerini kısa süre içerisinde serbest bırakabileceğini belirtti.

İranlı yetkililer, İngiltere’nin Cebelitarık'ta alıkoyduğu Grace 1 adlı petrol tankerini kısa süre içerisinde serbest bırakabileceğini belirtti.

İran Haber Ajansı İRNA’ya konuşan İran Liman ve Deniz İşletmeleri Başkan Yardımcısı Celil İslami, “İngiltere, Grace 1’i serbest bırakmayı düşünüyor. Teslim ettiğimiz bazı belgelerden sonra bunun kısa süre içerisinde olmasını ümit ediyoruz” açıklamasını yaptı.

İslami, “Bu gemi tamamen yalan iddialarla alıkonuldu ve halen serbest bırakılmadı” diye konuştu.