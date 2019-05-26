İran ile Irak 'savaş tehdidini engellemek' için görüşüyor

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında görüşme gerçekleşti. Zarif, bölgede gerilimi düşürmek için Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de görüşme yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yle görüştü.

Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Zarif'le iftarda bir araya geldiği kaydedildi.

YAPTIRIMLAR VE SAVAŞ TEHDİDİ KONUŞULDU

İkilinin İran ve Irak arasındaki ilişkiler ve daha önce iki ülke arasında anlaşmaya varılan konular ile uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülkenin ve bölgenin, Tahran'a uygulanan yaptırımların zararları ve savaş tehditlerinden korunması meselesini görüştüğü belirtildi.

Irak'ta 5 bin ABD askeri bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı tehdit ederek Ortadoğu'ya yaklaşık 1500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklamıştı.

ABD, İran'a yönelik tehditlerinin ardından USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gelen Zarif, Salih ile bir araya geldi.

"Savaşın engellenmesi ve bölgede tansiyonun düşürülmesi" için yapılması gerekenlerin ele alındığı görüşmede, bölge barışına yönelik yapıcı diyalogların önemi vurgulandı.

'DENGELİ İLİŞKİ KURMAK İSTİYORUZ'

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak temaslarında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüştü.

Görüşmede Salih ile Zarif'in bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri de masaya yatırdığı belirtilerek mevcut krizlere siyasi çözüm yolları bulmak için ortak çabaların önemine dikkat çekildi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Irak'ın "İran, İslam ve Arap ülkeleri ile ilişkileri güçlendirmek" isteğini dile getirerek bölgenin istikrarı için ortak çıkarlar temelinde ülkesinin özellikle komşu ülkelerle "dengeli bir ilişki kurma çabasında olduğunu" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletmesi arzusunu ifade ederek ülkesinin çeşitli alanlarda Irak'a olan desteğini yeniledi.

Zarif'in, İran'a resmi ziyarette bulunması için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin davetini Salih'e ilettiği kaydedildi.