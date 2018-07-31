İran İçişleri Bakanı: Trump, görüşmeler için güvenilir biri değil

İran İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani Fazıl, ABD Başkanı Donald Trump için 'görüşmeler için güvenilir biri değil' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran tarafından bir talep gelmesi halinde İranlı liderlerle ön koşulsuz görüşebileceğini açıklamasının ardından İran tarafından cevap geldi.

İran İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani Fazıl, “Trump, görüşmeler için güvenilir biri değil. Nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çıkan ülkeye nasıl güvenebiliriz?” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, basına yaptığı açıklamada İranlı liderler ile ön koşulsuz olarak görüşebileceğini, "bu tarz görüşmelerin he zaman faydalı olduğunu" söyleyerek, “Görüşmelere inanıyorum, eğer İran isterse kesinlikle onlarla görüşürüm. İran şu ara çok zor zamanlar geçiriyor. Böyle bir görüşmeye hazırlar mı bilmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, İran'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmasını sonlandırmış, İran'a karşı yaptırımları geri getirmişti. İran, bu adımı "hukuksuz" olarak kabul ederek, ABD'nin tek taraflı iptaline tepki göstermişti.