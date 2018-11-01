İran, Hindistan ve Rusya’dan Süveyş'e alternatif rota

İran, Hindistan ve Rusya 23 Kasım’da Süveyş Kanalı’na alternatif Uluslararası Kuzey-Güney Taşımacılık Koridoru’nu görüşecek.

İran, Rusya ve Hindistan Süveyş Kanalı’na alternatif bir taşımacılık koridorunu görüşmek üzere ay sonunda bir araya gelecek.

İran merkezli haber sitesi Press TV’nin aktardığına göre, üç ülke yetkilileri 23 Kasım’da Uluslararası Kuzey-Güney Taşımacılık Koridoru’nun görüşüleceği bir toplantıda buluşacak.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Sureş Prabhu, sözkonusu koridorun mümkün olan en kısa zamanda kullanılmaya başlayacağını açıklamıştı.

Süveyş Kanalı’na alternatif bir güzergah olarak düşünülen Uluslararası Kuzey-Güney Taşımacılık Koridoru’nun operasyonel kapasitesinin yılda 30 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.

Haberde 7 bin 200 kilometrelik koridorun “Süveyş Kanalı’nın geçtiği geleneksel güzergaha göre daha ucuz ve kısa bir alternatif” olduğu belirtiliyor.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, koridorun “Hint Okyanusu ve İran Körfezi’ni İran üzerinden Rusya ve Kuzey Avrupa’ya bağlayan en kısa çok-araçlı taşımacılık güzergahı” olduğunu söylemişti.

Yeni proje demiryolu ve deniz ulaşımını kapsayacak. Buna göre Hindistan ürünleri İran’ın Bender Abbas limanından Hazar Denizi’nde Bender Enzeli limanına taşınacak, buradan da deniz yoluyla Rusya’nın Astrakhan kentine ve oradan Kuzey Avrupa’ya nakledilecek.

Süveyş Kanalı ile karşılaştırıldığında bu güzergahın Hindistan’ın Bombay kentinden Rusya’nın başkenti Moskova’ya nakliyat süresini yaklaşık 20 gün kısaltması bekleniyor. Toplamda ise yeni rotanın Süveyş Kanalı’na oranla yüzde 40’lık bir maliyet düşüşü sağlayacağı öngörülüyor.

Uluslararası Kuzey-Güney Taşımacılık Koridoru’ndan ilk iki taşımacılık denemesi Ağustos 2014 ve Nisan 2017 tarihlerinde yapılmıştı.