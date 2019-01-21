İran Hava Kuvvetleri Komutanı: İsrail’le savaşmaya hazırız

İran Hava Kuvvetleri Komutanı, İsrail’in Suriye’de İran hedeflerini vurduğunu açıklamasının ardından 'savaşa hazırız' mesajı verdi.

İsrail ordusunun Suriye’deki İran hedeflerini vurduğunu açıklamasının ardından İran’dan sert yanıt geldi.

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Aziz Nasirzade, İsrail’e karşı savaşmaya hazır olduklarını belirterek “İran Hava Kuvvetleri’ndeki genç insanların İsrail’i dünya yüzünden silmek için sabırsızlandığı”nı söyledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in Şam Havalimanı yakınlarındaki hedeflere füze saldırısında 11 kişinin öldüğünü, ölenler arasında 2 Suriye vatandaşının olduğunu bildirmişti. Rus ordusundan yapılan açıklamadaysa İsrail’in hava saldırısında 4 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığını, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediğini ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiğini kaydetti.

İsrail, işgal ettiği Golan Tepelerindeki bir kayak merkezine dün Suriye’den kara güdümlü füzelerle saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıya karşılık verildiğini açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıyla ilgili olarak "Hem İran'a hem de onlara yardım ve yataklık eden Suriye güçlerine karşı operasyon yapıyoruz" demişti.

