İran füze programını tartıştırmıyor

Cuma günü Paris'te görüşmeler yapan İran Dışişleri Bakanı Ruhani'nin, İran füze programının görüşmelere dahil edilmesi önerisini reddettiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna bağlı presstv haber sitesinin kaynaklara dayanarak hazırladığı haberde, dışişleri bakanı Ruhani'nin Paris'te yaptığı görüşmelerden sonra İran'ın Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un önerisini geri çevirdiği yazıldı.

Cuma günü Paris'e giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bir süredir İran'la ilgili gerilimi yumuşatmak üzere rol üstlendiği düşünülen Macron'la görüşmüştü.

İRAN MACRON'UN RÜŞVETİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Habere göre, Fransa'nın bu görüşmede üzerinde durduğu İran'ın füze programının da nükleer pazarlığına dahil edilmesini, İran kesin bir dille reddetti.

Füze programının tartışmaya açık olmadığını bildiren İran, Fransa'nın bölgesel konuları ve İran'ın bölgedeki konumunu da tartışmaya açma önerisini de reddetti.

Fransa'nın, İran'ın ticareti sürdürebilmesi için 15 milyar dolarlık bir kredi hattı sağlama önerisine ilişkin konuşulanlar da aynı kaynak tarafından yorumlandı.

iRAN İÇİN ABD İLE GÖRÜŞMENİN KESİN ÖNKOŞULLARI VAR

Buna göre İran, böyle bir adım atılması durumunda 2015'teki anlaşma çerçevesinde üstlendiği bazı yükümlülükleri yerine getirmeyi değerlendirebileceğini bildirdi.

Öte yandan, İran Devlet Başkanı Ruhani ile ABD Başkanı Trump arasında yapılması önerilen görüşmelere ilişkin aynı kaynak İran'ın bu konudaki tavrını çoktan açıklamış olduğunu söyledi. Buna göre İran, ABD ile herhangi bir pazarlığın yapılması için, ABD'nin terk etmiş olduğu Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na dönmesini ve yaptırımların kaldırılmasını önkoşul olarak görüyor.

