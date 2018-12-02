İran: Füze denemelerine devam, ABD'nin iznine ihtiyacımız yok

ABD'nin İran'ın nükleer denemelerine ilişkin iddiaları üzerine İran ordusundan yapılan açıklamada füze denemelerinin 'ulusal güvenliği güçlendirmek' üzere gerçekleştirdiği belirtildi.

Bugün, İran’dan yapılan açıklamada ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerini ihlal etmekle suçladığı füze denemeleri iddiaları, gerçekleştirilen füze denemelerinin ülkenin savunma sistemini güçlendirmek üzere düzenlendiği belirtildi. Açıklamada ABD'nin öne sürdüğü orta menzilli balistik füze denemelerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı açıklamada İran’ın orta menzilli balistik füze denemeleri gerçekleştirdiğini iddia ederek İran'ın 2015 tarihli nükleer anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürmüştü.

'FÜZELERİ GELİŞTİRECEĞİZ VE TEST EDECEĞİZ'

İran’ın resmi haber ajansı Tasnim’de yer alan habere göre İran ordusundan Tuğgeneral Ebufazıl Şekerci konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Füze denemeleri, İran'ın savunmasının ve caydırıcılığının güçlenmesi için gerçekleştiriliyor. Denemelere devam edeceğiz. Hem füzeleri geliştirmeye hem de test etmeye devam edeceğiz. Bu, nükleer müzakelerinin çerçevesi dışında ve herhangi bir ülkenin iznini istemeyeceğimiz ulusal güvenliğimizin bir parçasıdır.”

Geçtiğimiz hafta İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıkalamada ABD’nin Afganistan, BAE ve Katar’daki üslerinin ve Körfez'deki savaş gemilerinin İran’ın füzelerinin menzili içinde olduğunu ve herhangi bir hamle yaparsa onları vurabilecekleri belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından mayıs ayından bu yana yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.