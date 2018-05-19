İran, Esad'la Suriye’nin yeniden inşasını görüştü

Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlenen toplantıda konuşma yapan İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahmed Akhundi, ülkesinin, Suriye’deki kentlerin restorasyonu, geliştirilmesi, kurulması, planlanması ve düzenlenmesine katkıda bulunmak için hazır olduğunu ifade etti.

Suriye’nin, İran’dan konut sektörü ve altyapı konuları hakkında özel proje önerileri almasını ve danışmasını talep eden İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahmed Akhundi, ülkesinin bu konuda yeterli tecrübeye sahip olduğunu ifade etti.

Şark’ul Avsat Türkçe’nin haberine göre, Şam'daki kaynaklar Abbas Ahmed Akhundi’nin, önümüzdeki günlerde iki ülkenin üst düzey yetkililerinin katılımıyla imzalanacak anlaşmaların bulunduğu Yüksek İktisadi Komite toplantısına hazırlık kapsamında görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Akhundi’nin bu ziyareti, tahrip edilmiş binaları satın alarak, onların yeniden imarını amaçlayan İranlı Cihad Bina Örgütü’nün, Deyrezzor’un doğu kırsalında bulunan Ebu Kemal’deki yeni ofisin açılışıyla eş zamanlı gerçekleşti.

ESAD: İRAN'LA İŞBİRLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İranlı bakan Akhundi’nin heyetini kabul etti. Esad Suriye’nin, İran'la ve ulusal egemenliğini savunan diğer tüm ülkelerle ekonomik işbirliğini artırmasının, Batının halkları kuşatma altına almanın bir aracı olarak kullandığı ekonomik yaptırımlarına direnmenin en iyi yollarından biri olduğunu dile getirdi.

İranlı bakan Akhundi Suriye Arap Ordusu’nun teröre karşı savaşındaki başarısı üzerine Esad’ı ve Suriye halkını kutlayarak İran’ın Suriye’ye çeşitli alanlarda desteğini sürdüreceğini ve yeniden inşa sürecine etkin katkıda bulunacağını belirtti.

Toplantıya Suriye-İran Bakanlıklar Düzeyinde Ortak Ekonomi Komitesi’nden Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Semir El-Halil ve Tahran’daki Suriye Büyükelçisi Adnan Mahmud da katıldı.