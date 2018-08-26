İran Ekonomi Bakanı görevinden azledildi

İran'da ekonomik kriz ve mevcut hükümetin politikalarına karşı uzun süre gerçekleşen protestolar, etkisini göstermeye devam etmekte.
İran Ekonomi ve Malihe Bakanı Mesud Kerbasiyan, ülke meclisinde yapılan gensoru oylaması sonucunda 137 milletvekilinin oyuyla görevinden azledildi.
121 milletvekilinin de Kerbasiyan lehine oy kullandığı 19 Ağustos tarihinde meclise sunulan gensoru önergesinde eski bakan ülkedeki ekonomik krizi yönetememek, gerekli tedbirleri almamak, uygun mali denetim ve şeffaflığı sağlayamamaktan sorumlu tutuluyordu.