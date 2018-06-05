İran duyurdu: Nükleer anlaşma çökerse, uranyum zenginleştirme hızlanacak

İran Atom Enerjisi Örgütü, nükleer anlaşmanın tamamen çökmesi durumuna karşın, yeni santrifüjler inşa etmek için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

İran, 2015 yılındaki nükleer anlaşmanın olası çöküşünün, ülkenin uranyum zenginleştirme kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara başlaması anlamına geldiğini duyurdu.

İran Atom Enerjisi Örgütü başkanı Ali Ekber Salehi, Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, yeni santrifüjler inşa etmek için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Salehi; "Normal olarak ilerlersek, altı ya da yedi yıl alırdı ama şimdi, önümüzdeki haftalarda ve aylarda hazır olur” dedi.

Çalışma, gerçekleştirilmesi durumunda İran'ın uranyum zenginleştirme sürecinde önemli bir bileşen olan daha fazla uranyum hekzaflorür üretmesini sağlayacak.

Salehi, bunun yetkililerin nükleer anlaşmanın tamamen çökmesi durumunda uranyum zenginleştirmeyi hızlandırmaya hazır olmalarını emretmiş olan İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in talimatlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Kurum, durumla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in nükleer ajansını da resmen bilgilendirdiğini açıkladı.

Salehi, anlaşmanın çökmesi durumunda yeni santrifüjler kurmaya karar vereceklerini ve bunların yeni nesil santrifüjler olacağını ancak şimdilik anlaşma çerçevesinde hareket ettiklerini özellikle vurguladı

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya ve Çin ile imzalanan anlaşma, İran'ın uranyum zenginleştirmesini yüzde 3.67'ye sınırlıyordu. Anlaşma uyarınca, İran ilk on yıl içinde faaliyete geçmediği sürece santrifüjler için parçalar üretebilir.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma hükümlerinin İran'ın "nükleer emellerini" engellemediğini öne sürerek, anlaşmadan çekildiklerini bildirmişti.