İran, dünyayı Trump'a karşı ayağa kalkmaya çağırdı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, dünyanın Washington'un zorbalık taslayan tavrına karşı ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesiyle yapılan nükleer anlaşma Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çıkan ABD Başkanının zorbalık taslayan tavrına karşı dünyanın ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

JCPOA nükleer anlaşmasının tarafları olan Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanlarına gönderdiği mektupta, Zarif, anlaşmanın mevcut taraflarını ve diğer ticari ortakları, ABD'nin anlaşmadan çıkması nedeniyle İran'ın uğradığı kayıpları telafi etmeye çağırdı.

Bugün resmi haber ajansı İRNA'da yayımlanan mektubunda, Zarif, şu ifadeleri kullandı: "JCPOA (nükleer anlaşma), taraflardan birinin iç politikalara ya da önceki hükümetle politik farklılıklara dayanarak reddedebileceği şekilde imzacılarına ait değildir."

Zarif nükleer anlaşmanın "titiz, hassas ve dengeli çok taraflı müzakereler"in sonucu olduğunun altını çizerek, anlaşmanın ABD'nin talebi doğrultusunda yeniden müzakere edilemeyeceğini söyledi.

ABD'nin anlaşmadan "yasadışı çekilmesi" ve bu kararla "diğer hükümetleri hizaya getirmek için uyguladığı zorbaca yöntemlerle" uluslararası hukukun itibarının sarsıldığını dile getirdi.