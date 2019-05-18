İran Dışişleri: Savaş çıkmayacağından eminiz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ile yaşanan gerilimle ilgili olarak ‘Savaş çıkmayacağından eminiz’ dedi. Trump’ın çevresindeki bazı isimlerin savaş istediğini söyleyen Zarif, bu kişilerin Trump’ın ‘Önce Amerika’ politikasını ‘Önce İsrail’ politikasına dönüştürdüğünü kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkmenistan, Hindistan, Japonya ve Çin’i kapsayan Asya turunun son gününde gazetecilerin ABD ile yaşanan gerilimle ilgili sorularını yanıtladı.

Pekin’de basın mensuplarına açıklamada bulunan Zarif "Savaş çıkmayacağından eminiz çünkü ne biz savaş istiyoruz ne de bölgede kimse İran'ın karşısına çıkma fikrine ya da yanılsamasına sahip" dedi.

Zarif, "Trump son zamanlarda savaş istemediğini açıkladı ancak çevresindeki kişiler onu savaşa yönlendirmeye çalışıyor" diye konuştu.

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zeyid El Nahyan'a atıfla "B Takımı" diye nitelendirdiği “İran karşıtı dörtlü”nün Washington’un dış politikasına yön verdiğini savundu.

Zarif “O ülkede ‘America First’ (Önce Amerika) dedikleri politika artık ‘Israel First’e (Önce İsrail) ya da ‘önce gerici bölge yönetimleri’ne dönüşmekte” diye konuştu.