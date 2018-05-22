İran Dışişleri: Pompeo’nun sözleri ABD’nin aczini gösteriyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun dün yaptığı ‘İran stratejisi’yle ilgili açıklamalarına Tahran'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Pompeo’nun hakaret dolu sözlerinin ABD’nin İran karşısındaki aczini gösterdiği ifade edildi. İran Devrim Muhafızları komutanı da 'İran halkı ABD Dışişleri Bakanının ağzına yumruğu indirecektir' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dünkü sözleriyle ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Açıklamada Pompeo’nun “büyük ve medeni İran milleti aleyhindeki hakaret dolu, saçma, boş ve müdahaleci sözlerinin Amerika yetkililerinin İran milleti karşısında aczini gösterdiği” belirtildi. Açıklamada “Bu sözler, Amerika’nın, Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) yasadışı bir şekilde ayrılarak uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını çiğnediğini dünya kamuoyu nezdinde gözden kaçırmak istemesinin belirtisidir” ifadelerine yer verildi.

‘NE TARİH BİLİYORLAR NE DE DERS ALIYORLAR’

İRNA’nın haberine göre, açıklamada “Pompeo’nun sözleri bir kez daha Amerika’da karar alma ve karar oluşturma aşamasındaki bilgi yokluğunu, analiz yeterliliğini ve kararsızlıkları gözler önüne sermekte ve Amerika’daki radikal ve savaş yanlısı grupların ne tarih bildiklerini ne de tarihten ders aldıklarını göstermektedir” denildi.

Amerika’nın tüm dünya ülkelerinin karşı gelmesine rağmen tüm siyasi, hukuki ve uluslararası taahhütlerini ayaklar altına aldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Amerika, İran gibi taahhütlerine bağlı büyük bir ülkeye şartlar tayin edecek konumda değildir, Amerika kanunlardan kaçmasının ve ahde vefasızlığının kendisine bir hak tesis etmediği gibi bunların uluslararası sorumluluğunu da o rejimin başındakiler ve onların destekçileri üzerinde olduğunu bilmeli” denildi.

Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen, Afganistan’daki sorunların tamamında Amerika ve onun müttefikleri olan ortaçağ yönetimlerinin parmağı olduğunu vurgulanan açıklamada, Amerika’nın İran’ın kendi bölgesindeki politikalarına yol belirleme hakkı olmadığı belirtildi.

Terörizmi destekleyenin ABD’nin bizzat kendisi olduğu ifade edilen açıklamada “El Kaide, IŞİD ve uluslararası güvenliği tehlikeye atan diğer yüzlerce terörist grubun babaları İran’ın teröristler aleyhindeki mücadelesini sorgulayacak konumda değiller” ifadesi yer aldı.

‘İRAN HALKI, ABD DIŞİŞLERİ BAKANININ AĞZINA YUMRUĞU İNDİRECEK’

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’a yönelik tehditlerine karşılık İran halkının Pompeo’nun “ağzına yumruğu indireceğini” söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’a yönelik tehditlerine İran Devrim Muhafızları Komutanı Kevseri’den sert yanıt geldi.

Reuters’ın İran Emek Haber Ajansı’ndan aktardığına göre, Tahran’daki Sarullah Devrim Muhafızları üssü komutanlığı sözcüsü İsmail Kevseri “İran halkı bu durum karşısında birlik olacak ve ABD Dışişleri Bakanının ve ona arka çıkanların ağzına yumruğu indirecek” dedi.

Pompeo, dün İran stratejisini açıklamış ve Tahran’a yönelik tehditler için 12 talepten oluşan bir liste sunmuştu. Talepler arasında İran'ın Suriye'den çekilmesi de yer alırken, Pompeo, konuşmasında İran'ın, "rotasını değiştirmezse" "tarihteki en güçlü yaptırımlarla" karşılaşacağını ve "ekonomisini ayakta tutamayacağını" söylemişti.

