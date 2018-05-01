İran Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu yalan söylüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu nükleer belgeler üzerinden yalancılık yapmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Tahran'ın nükleer araştırmalarındaki amacı hakkında yalan söylemekle suçlayarak, iddialarının “işe yaramaz ve utanç verici” olduğunu ifade etti.

Kasımi, Netanyahu'nun iddialarının ABD'nin nükleer anlaşma ile ilgili kararını etkilemek amacıyla ortaya atıldığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmanın sürüp sürmeyeceğine dair kararını 12 Mayıs'ta verecekti.

Netanyahu, dün İran'ı, Amad adıyla anılan gizli bir nükleer silah programı yürütmekle suçlayarak, projenin 2003 yılında kapatılmasından sonra da devam ettiğini söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Fransa'nın, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı devam ettireceğini söylemişti.

Trump İran'la anlaşmadan ayrılmak isterken, İngiltere ve Fransa da dahil olmak üzere anlaşmaya imza atan diğer ülkeler, İran'ın anlaşmaya uyduğunu ve anlaşmanın devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Rusya ve Çin de anlaşmanın korunmasından yana olduklarını duyuruyor.