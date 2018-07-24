İran Dışişleri Bakanından Trump’a: Etkilenmedik

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Trump’ın tehdit içeren mesajlarına Twitter’dan sert bir dille yanıt verdi. ‘Etkilenmedik’ diyen Zarif, İranlıların 40 yıldır bu türden sözleri işittiğini belirterek ülkesinin binlerce yıldır var olduğunu vurguladı. Zarif mesajında büyük harflerle ‘Dikkatli ol’ ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdit içeren mesajlarına Twitter’dan yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, “Etkilenmedik” dedi.

Zarif şöyle devam etti: “Dünya birkaç ay önce daha bile sert yaygaralara tanık oldu. Ve İranlılar -daha medeni olanlardan da olsa- 40 yıldır bu yaygaraları işitiyor. Biz binlerce yıldır buradayız ve bazı ülkelerin ömründen daha uzun süre var olan kendi imparatorluğumuz dahil imparatorlukların düşüşünü gördük. Dikkatli ol!”

COLOR US UNIMPRESSED: The world heard even harsher bluster a few months ago. And Iranians have heard them —albeit more civilized ones—for 40 yrs. We’ve been around for millennia & seen fall of empires, incl our own, which lasted more than the life of some countries. BE CAUTIOUS! — Javad Zarif (@JZarif) 23 Temmuz 2018

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ülkesiyle herhangi bir savaşın “tüm savaşların anası”, barışınsa “tüm barışların anası” olacağı yönündeki sözlerine yanıt olarak Trump Twitter’dan tehditkar bir mesaj yayımlamıştı. Trump mesajında “Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" demişti. Trump mesajında "Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkatli ol” ifadelerini kullanmıştı.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Temmuz 2018

KASIMİ: POMPEO'NUN SÖZLERİ İÇİŞLERİNE MÜDAHALE

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kaliforniya’da İran asıllı Amerikalara yaptığı konuşmada, ülkedeki protesto gösterilerini desteklediğini ifade etmiş, ülkedeki internet kısıtlamalarının kaldırılması için çalıştıklarını belirtmiş ve Tahran yönetimini “mafya” olmakla suçlamıştı.

İranlı yetkililerse Beyaz Saray’ı psikolojik savaş yürütmekle suçluyor.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Pompeo’nun konuşmasını ikiyüzlü ve absürt olarak değerlendirdi. Tasnim haber ajansına konuşan Kasımi “Bu açıklamalar İran içişlerine müdahalenin açık bir örneğidir” dedi.

Öte yandan Washington Post’ta yer alan bir haberde Ortadoğu Enstitüsü uzmanı Alex Vatanka’nın İran’ın zaman kazanmaya çalıştığı değerlendirmesine yer verildi. Vatanka’ya göre İran, Trump’ın bir dönem daha başkan olmasını istiyor. Vatanka Ruhani’nin ekibinin bir sonraki ABD Başkanı ile müzakere zemini yaratmayı değerlendirdiğini de öne sürdü.