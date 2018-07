İran Dışişleri Bakanından Trump’a: Etkilenmedik

ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdit içeren mesajlarına Twitter’dan yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, “Etkilenmedik” dedi.

Zarif şöyle devam etti: “Dünya birkaç ay önce daha bile sert yaygaralara tanık oldu. Ve İranlılar -daha medeni olanlardan da olsa- 40 yıldır bu yaygaraları işitiyor. Biz binlerce yıldır buradayız ve bazı ülkelerin ömründen daha uzun süre var olan kendi imparatorluğumuz dahil imparatorlukların düşüşünü gördük. Dikkatli ol!”

COLOR US UNIMPRESSED: The world heard even harsher bluster a few months ago. And Iranians have heard them —albeit more civilized ones—for 40 yrs. We’ve been around for millennia & seen fall of empires, incl our own, which lasted more than the life of some countries. BE CAUTIOUS!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ülkesiyle herhangi bir savaşın “tüm savaşların anası”, barışınsa “tüm barışların anası” olacağı yönündeki sözlerine yanıt olarak Trump Twitter’dan tehditkar bir mesaj yayımlamıştı. Trump mesajında “Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" demişti. Trump mesajında "Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkatli ol” ifadelerini kullanmıştı.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Temmuz 2018