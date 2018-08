İran Dışişleri Bakanı Zarif: Musaddık'ı devirdiler, bir daha olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Batı destekli bir darbe ile iktidardan indirilen İran Başbakanı Musaddık’ı “andığı” Twitter açıklamasında 1953’te gerçekleşen darbeyi bugün İran’a uygulanan baskı ve yaptırımlara benzetti.

Twitter’dan yaptığı açıklamada “ABD bundan 65 yıl önce, halkı tarafından demokratik bir biçimde seçilen Dr. Musaddık’ı devirerek, diktatörlüğü yeniden tesis etti ve gelecek 25 yıl boyunca İranlılara boyun eğdirdi. Şimdi ise 'Eylem Grubu' aynı yönde baskılar, yanlış bilgilendirmeler ve demagojiler ile aynı hayalleri görüyor. Bir daha asla” ifadelerini kullandı.

65 years ago today, the US overthrew the popularly elected democratic government of Dr. Mossadegh, restoring the dictatorship & subjugating Iranians for the next 25 years. Now an “Action Group” dreams of doing the same through pressure, misinformation & demagoguery. Never again. pic.twitter.com/ic3o652awn

