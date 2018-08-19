İran Dışişleri Bakanı Zarif: Musaddık'ı devirdiler, bir daha olmayacak

Twitter'dan yaptığı açıklamada bağımızlıkçı politikaları nedeniyle emperyalistlerin hedefi haline gelen ve iktidardan indirilen İran Başbakanı Musaddık'ı hatırlatan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, daha sonra Şah rejimini deviren devrimin mollalar tarafından Batılı emperyalist güçlerin istihbarat servislerinin desteğiyle bastırıldığını unutmuş gözüküyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Batı destekli bir darbe ile iktidardan indirilen İran Başbakanı Musaddık’ı “andığı” Twitter açıklamasında 1953’te gerçekleşen darbeyi bugün İran’a uygulanan baskı ve yaptırımlara benzetti.

Twitter’dan yaptığı açıklamada “ABD bundan 65 yıl önce, halkı tarafından demokratik bir biçimde seçilen Dr. Musaddık’ı devirerek, diktatörlüğü yeniden tesis etti ve gelecek 25 yıl boyunca İranlılara boyun eğdirdi. Şimdi ise 'Eylem Grubu' aynı yönde baskılar, yanlış bilgilendirmeler ve demagojiler ile aynı hayalleri görüyor. Bir daha asla” ifadelerini kullandı.

65 years ago today, the US overthrew the popularly elected democratic government of Dr. Mossadegh, restoring the dictatorship & subjugating Iranians for the next 25 years. Now an “Action Group” dreams of doing the same through pressure, misinformation & demagoguery. Never again. pic.twitter.com/ic3o652awn — Javad Zarif (@JZarif) August 19, 2018

ZARİF, KOMÜNİSTLERE VE MUSADDIK'A YÖNELİK BASKILARI UNUTTU

Bağımsızlıkçı ve kamucu çizgisiyle bilinen İran Başbakanı Musaddık, iktidara geldiği 1951 yılında İngiliz BP'nin işlettiği petrol şirketini millileştirerek ABD ve İngiltere’nin tepkilerini almıştı.

Soğuk savaş döneminde bağımsızlıkçı politikaları ile destek gören Musaddık ile günümüz İran yönetimini “Batı karşıtlığında” bir araya getirmeye çalışan Zarif, 1979’da Şah rejimini deviren devrimin mollalar tarafından ve Batılı emperyalist güçlerin istihbarat servislerinin desteğiyle nasıl bastırıldığını unutmuş gözüküyor.

Musaddık’a düzenlene darbenin ardından iktidara getirilen emekli general Fazlullah Zahidi de, tıpkı daha sonra mollaların yaptığı gibi, özellikle İran komünist partisi Tudeh'e karşı baskı uygulamıştı.